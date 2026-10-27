DAX 25.448 +0,1%ESt50 6.122 +0,1%MSCI World 4.901 +0,5%Top 10 Crypto 10,65 +1,4%Nas 26.169 +0,8%Bitcoin 71.514 -0,2%Euro 1,1144 -0,3%Öl 115,1 -0,7%Gold 4.011 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
ALSO-Anlage im Blick

SPI-Wert ALSO-Aktie: So viel Verlust hätte ein ALSO-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in ALSO gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ALSO AG
226.00 EUR 2.00 EUR 0.89 %
Charts | News | Analysen

Vor 3 Jahren wurde das ALSO-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der ALSO-Anteile betrug an diesem Tag 224,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die ALSO-Aktie investiert, befänden sich nun 0,446 ALSO-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des ALSO-Papiers auf 212,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 94,64 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 5,36 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von ALSO belief sich zuletzt auf 2,64 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle ALSO Aktie News

Werbung

ALSO Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ALSO nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
20.02.13 ALSO-Actebis halten Vontobel Research
18.12.12 ALSO-Actebis hold Vontobel Research
13.12.12 ALSO-Actebis hold Vontobel Research
29.11.12 ALSO-Actebis hold Vontobel Research
22.10.12 ALSO-Actebis hold Vontobel Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.