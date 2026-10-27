SPI-Wert ALSO-Aktie: So viel Verlust hätte ein ALSO-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in ALSO gewesen.
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Vor 3 Jahren wurde das ALSO-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der ALSO-Anteile betrug an diesem Tag 224,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die ALSO-Aktie investiert, befänden sich nun 0,446 ALSO-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des ALSO-Papiers auf 212,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 94,64 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 5,36 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von ALSO belief sich zuletzt auf 2,64 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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