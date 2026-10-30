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SPI-Wert ams-OSRAM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ams-OSRAM von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in ams-OSRAM-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ams-OSRAM AG
21.00 EUR -0.30 EUR -1.41 %
Charts | News | Analysen

Am 30.10.2023 wurde das ams-OSRAM-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 16,81 CHF. Bei einem ams-OSRAM-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,949 ams-OSRAM-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 118,14 CHF, da sich der Wert eines ams-OSRAM-Papiers am 29.10.2026 auf 19,86 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 18,14 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für ams-OSRAM eine Börsenbewertung in Höhe von 1,98 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
23.09.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
11.05.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
08.05.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
08.05.26 ams-OSRAM Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.

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