SPI-Wert ams-OSRAM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ams-OSRAM von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in ams-OSRAM-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
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Am 30.10.2023 wurde das ams-OSRAM-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 16,81 CHF. Bei einem ams-OSRAM-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,949 ams-OSRAM-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 118,14 CHF, da sich der Wert eines ams-OSRAM-Papiers am 29.10.2026 auf 19,86 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 18,14 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für ams-OSRAM eine Börsenbewertung in Höhe von 1,98 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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