Lukrativer ams-OSRAM-Einstieg?

Vor Jahren in ams-OSRAM-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades ams-OSRAM-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren ams-OSRAM-Anteile an diesem Tag 8,03 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in die ams-OSRAM-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,453 ams-OSRAM-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.11.2026 gerechnet (13,77 CHF), wäre das Investment nun 171,48 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 71,48 Prozent.

ams-OSRAM erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,38 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net