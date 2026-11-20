SPI-Wert ams-OSRAM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ams-OSRAM von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in ams-OSRAM-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades ams-OSRAM-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren ams-OSRAM-Anteile an diesem Tag 8,03 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in die ams-OSRAM-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,453 ams-OSRAM-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.11.2026 gerechnet (13,77 CHF), wäre das Investment nun 171,48 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 71,48 Prozent.
ams-OSRAM erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,38 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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