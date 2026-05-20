SPI-Wert ams-OSRAM-Aktie: So viel hätte eine Investition in ams-OSRAM von vor 5 Jahren gekostet
Wer vor Jahren in ams-OSRAM-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
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Das ams-OSRAM-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die ams-OSRAM-Aktie letztlich bei 90,12 CHF. Bei einem ams-OSRAM-Investment von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,096 ams-OSRAM-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 20,40 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 226,36 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 77,36 Prozent.
Jüngst verzeichnete ams-OSRAM eine Marktkapitalisierung von 1,99 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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