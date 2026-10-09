SPI-Wert ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein ams-OSRAM-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Performance unter der Lupe

09.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in ams-OSRAM eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurden ams-OSRAM-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 88,81 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in ams-OSRAM-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,126 ams-OSRAM-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des ams-OSRAM-Papiers auf 22,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 25,45 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 74,55 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für ams-OSRAM eine Börsenbewertung in Höhe von 2,39 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net