SPI-Wert ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte eine ams-OSRAM-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen ams-OSRAM-Einstiegs gewesen.
Am 06.03.2016 wurde die ams-OSRAM-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die ams-OSRAM-Aktie bei 115,47 CHF. Bei einem 10.000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 86,606 ams-OSRAM-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.03.2026 gerechnet (8,07 CHF), wäre das Investment nun 698,48 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 93,02 Prozent gleich.
Der Börsenwert von ams-OSRAM belief sich zuletzt auf 805,70 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
