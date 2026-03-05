DAX23.990 +0,7%Est505.820 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2200 -4,0%Nas22.749 -0,3%Bitcoin60.949 -0,2%Euro1,1597 -0,1%Öl85,30 +1,2%Gold5.100 +0,3%
Profitable ams-OSRAM-Anlage?

SPI-Wert ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte eine ams-OSRAM-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

06.03.26 10:00 Uhr

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen ams-OSRAM-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ams-OSRAM AG
8,70 EUR -0,27 EUR -3,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am 06.03.2016 wurde die ams-OSRAM-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die ams-OSRAM-Aktie bei 115,47 CHF. Bei einem 10.000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 86,606 ams-OSRAM-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.03.2026 gerechnet (8,07 CHF), wäre das Investment nun 698,48 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 93,02 Prozent gleich.

Der Börsenwert von ams-OSRAM belief sich zuletzt auf 805,70 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu ams-OSRAM AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu ams-OSRAM AG

DatumRatingAnalyst
