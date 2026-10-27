SPI-Wert ASMALLWORLD-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ASMALLWORLD von vor 5 Jahren verloren
Investoren, die vor Jahren in ASMALLWORLD-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
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Heute vor 5 Jahren wurde die ASMALLWORLD-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der ASMALLWORLD-Anteile betrug an diesem Tag 2,91 CHF. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 343,643 ASMALLWORLD-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1,37 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 470,79 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 52,92 Prozent.
ASMALLWORLD markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 19,81 Mio. CHF. Das ASMALLWORLD-Papier wurde am 20.03.2018 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines ASMALLWORLD-Anteils lag damals bei 12,40 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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