Frühes Investment

Bei einem frühen ASMALLWORLD-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurden ASMALLWORLD-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 2,80 CHF. Bei einem Investment von 10.000 CHF in die ASMALLWORLD-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.571,429 ASMALLWORLD-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 23.11.2026 auf 1,28 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4.571,43 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 54,29 Prozent.

Insgesamt war ASMALLWORLD zuletzt 17,80 Mio. CHF wert. Die Erstnotiz des ASMALLWORLD-Papiers fand am 20.03.2018 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs der ASMALLWORLD-Aktie lag beim Börsengang bei 12,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net