SPI-Wert ASMALLWORLD-Aktie: So viel Verlust hätte eine ASMALLWORLD-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Frühes Investment

13.10.26 10:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in ASMALLWORLD gewesen.

Vor 1 Jahr wurden ASMALLWORLD-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 0,90 CHF wert. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 11.111,111 ASMALLWORLD-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 12.10.2026 9.888,89 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 0,89 CHF belief. Damit wäre die Investition um 1,11 Prozent gesunken.

ASMALLWORLD wurde am Markt mit 11,58 Mio. CHF bewertet. Der erste Handelstag der ASMALLWORLD-Papiere an der Börse SWX war der 20.03.2018. Zum Börsendebüt der ASMALLWORLD-Aktie wurde der Erstkurs mit 12,40 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net