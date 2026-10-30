SPI-Wert Autoneum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Autoneum-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Autoneum-Investmentbeispiel

30.10.26 10:00 Uhr

Wer vor Jahren in Autoneum eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 3 Jahren wurde das Autoneum -Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Autoneum-Papier bei 101,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 9,901 Autoneum-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.186,14 CHF, da sich der Wert einer Autoneum-Aktie am 29.10.2026 auf 119,80 CHF belief. Damit wäre die Investition 18,61 Prozent mehr wert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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