DAX 25.883 -0,6%ESt50 6.155 -0,8%MSCI World 4.936 -0,0%Top 10 Crypto 10,26 -1,9%Nas 26.185 -1,4%Bitcoin 69.189 -0,8%Euro 1,1201 +0,1%Öl 117,8 +2,5%Gold 3.981 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Autoneum-Investmentbeispiel

SPI-Wert Autoneum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Autoneum-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Autoneum eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Autoneum AG
129.00 EUR 1.00 EUR 0.78 %
Charts | News | Analysen

Vor 3 Jahren wurde das Autoneum-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Autoneum-Papier bei 101,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 9,901 Autoneum-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.186,14 CHF, da sich der Wert einer Autoneum-Aktie am 29.10.2026 auf 119,80 CHF belief. Damit wäre die Investition 18,61 Prozent mehr wert.

Jüngst verzeichnete Autoneum eine Marktkapitalisierung von 695,81 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Autoneum Aktie News

Werbung

Autoneum Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Autoneum nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
13.02.13 Autoneum halten Vontobel Research
01.02.13 Autoneum halten Vontobel Research
22.11.12 Autoneum hold Vontobel Research
16.11.12 Autoneum hold Vontobel Research
27.08.12 Autoneum hold Vontobel Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.