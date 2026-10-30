SPI-Wert Autoneum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Autoneum-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Autoneum eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Vor 3 Jahren wurde das Autoneum-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Autoneum-Papier bei 101,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 9,901 Autoneum-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.186,14 CHF, da sich der Wert einer Autoneum-Aktie am 29.10.2026 auf 119,80 CHF belief. Damit wäre die Investition 18,61 Prozent mehr wert.
Jüngst verzeichnete Autoneum eine Marktkapitalisierung von 695,81 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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