SPI-Wert Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Autoneum von vor 10 Jahren eingebracht

Langfristige Investition

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Autoneum-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurde die Autoneum-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Autoneum-Anteile letztlich bei 219,65 CHF. Wer vor 10 Jahren 1.000 CHF in die Autoneum-Aktie investiert hat, hat nun 4,553 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 521,75 CHF, da sich der Wert eines Autoneum-Papiers am 25.06.2026 auf 114,60 CHF belief. Mit einer Performance von -47,83 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Autoneum markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 653,90 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net