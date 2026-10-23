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SPI-Wert Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Autoneum von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Autoneum-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Autoneum AG
129.00 EUR -3.00 EUR -2.27 %
Charts | News | Analysen

Vor 1 Jahr wurde das Autoneum-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 159,80 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Autoneum-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,626 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 22.10.2026 auf 120,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 75,34 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 24,66 Prozent verringert.

Der Autoneum-Wert an der Börse wurde auf 713,94 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
13.02.13 Autoneum halten Vontobel Research
01.02.13 Autoneum halten Vontobel Research
22.11.12 Autoneum hold Vontobel Research
16.11.12 Autoneum hold Vontobel Research
27.08.12 Autoneum hold Vontobel Research

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