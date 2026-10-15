SPI-Wert Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Avolta (ex Dufry) von vor 3 Jahren eingefahren

Hochrechnung

15.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Avolta (ex Dufry)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 15.10.2023 wurde die Avolta (ex Dufry)-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 31,60 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 316,456 Avolta (ex Dufry)-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Avolta (ex Dufry)-Papiers auf 43,26 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13.689,87 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 36,90 Prozent vermehrt.

Alle Avolta (ex Dufry)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,90 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net