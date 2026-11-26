SPI-Wert Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Avolta (ex Dufry)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Avolta (ex Dufry)-Investment verlieren können.
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Am 26.11.2016 wurde die Avolta (ex Dufry)-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 118,87 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in die Avolta (ex Dufry)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 84,128 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 25.11.2026 4.017,96 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 47,76 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 59,82 Prozent.
Der Börsenwert von Avolta (ex Dufry) belief sich zuletzt auf 6,59 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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