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Rentables BACHEM-Investment?

SPI-Wert BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BACHEM von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren BACHEM-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BACHEM HOLDING AG
88.90 EUR -0.95 EUR -1.06 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurde das BACHEM-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 54,80 CHF. Bei einem Investment von 10.000 CHF in BACHEM-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 182,482 BACHEM-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 16.10.2026 auf 84,15 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15.355,84 CHF wert. Damit wäre die Investition 53,56 Prozent mehr wert.

Insgesamt war BACHEM zuletzt 6,29 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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