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BACHEM-Performance

SPI-Wert BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BACHEM von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BACHEM-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BACHEM HOLDING AG
84.95 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Am 16.11.2025 wurde die BACHEM-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 50,80 CHF wert. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die BACHEM-Aktie investiert hat, hat nun 1,969 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 156,59 CHF, da sich der Wert eines BACHEM-Papiers am 13.11.2026 auf 79,55 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 56,59 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von BACHEM belief sich zuletzt auf 5,97 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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