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Profitabler BACHEM-Einstieg?

SPI-Wert BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BACHEM von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in BACHEM eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BACHEM HOLDING AG
79.90 EUR -3.20 EUR -3.85 %
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Das BACHEM-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 17,70 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 5,651 BACHEM-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 76,95 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 434,81 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 334,81 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von BACHEM belief sich jüngst auf 5,76 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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