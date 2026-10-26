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SPI-Wert BACHEM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BACHEM-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in BACHEM-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BACHEM HOLDING AG
89.00 EUR 1.10 EUR 1.25 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurde das BACHEM-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 62,65 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die BACHEM-Aktie investiert, befänden sich nun 1,596 BACHEM-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 132,24 CHF, da sich der Wert eines BACHEM-Papiers am 23.10.2026 auf 82,85 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 32,24 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von BACHEM belief sich jüngst auf 6,21 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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