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SPI-Wert BACHEM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BACHEM von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in BACHEM-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BACHEM HOLDING AG
82.55 EUR 1.45 EUR 1.79 %
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades BACHEM-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 66,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 15,152 BACHEM-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 18.09.2026 auf 78,55 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.190,15 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 19,02 Prozent vermehrt.

BACHEM wurde am Markt mit 5,88 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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