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Lohnende Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Anlage?

SPI-Wert Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
34.45 EUR -0.20 EUR -0.58 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse Wien Handel mit der Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 54,80 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,825 Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Papiere wären am 23.10.2026 62,23 EUR wert, da der Schlussstand 34,10 EUR betrug. Damit wäre die Investition 37,77 Prozent weniger wert.

Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) wurde am Markt mit 1,18 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) Aktie News

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Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) Analysen

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
13.08.10 BRAIN FORCE halten SES Research/ Warburg Gruppe
13.05.10 BRAIN FORCE halten SES Research/ Warburg Gruppe
18.12.09 BRAIN FORCE kaufen SES Research GmbH
16.11.09 BRAIN FORCE halten SES Research GmbH
24.08.09 BRAIN FORCE halten SES Research GmbH

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