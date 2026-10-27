SPI-Wert Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse Wien Handel mit der Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 54,80 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,825 Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Papiere wären am 23.10.2026 62,23 EUR wert, da der Schlussstand 34,10 EUR betrug. Damit wäre die Investition 37,77 Prozent weniger wert.
Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) wurde am Markt mit 1,18 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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