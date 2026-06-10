SPI-Wert Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) von vor 10 Jahren bedeutet

Langfristige Anlage

Vor Jahren Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 23.06.2016 wurde das Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Papier via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Anteile betrug an diesem Tag 36,01 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2,777 Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 22.06.2026 auf 18,74 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 52,04 EUR wert. Damit wäre die Investition 47,96 Prozent weniger wert.

Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) war somit zuletzt am Markt 654,06 Mio. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net