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SPI-Wert Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
32.55 EUR -1.60 EUR -4.69 %
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie an der Börse Wien ausgeführt. Zum Handelsende stand das Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Papier an diesem Tag bei 38,00 EUR. Bei einer 10.000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 263,158 Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 17.08.2026 auf 35,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9.263,16 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 7,37 Prozent.

Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,27 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) Aktie News

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Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) Analysen

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
13.08.10 BRAIN FORCE halten SES Research/ Warburg Gruppe
13.05.10 BRAIN FORCE halten SES Research/ Warburg Gruppe
18.12.09 BRAIN FORCE kaufen SES Research GmbH
16.11.09 BRAIN FORCE halten SES Research GmbH
24.08.09 BRAIN FORCE halten SES Research GmbH

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