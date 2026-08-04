SPI-Wert Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) von vor 10 Jahren bedeutet

Hochrechnung

18.08.26 10:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie an der Börse Wien ausgeführt. Zum Handelsende stand das Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Papier an diesem Tag bei 38,00 EUR. Bei einer 10.000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 263,158 Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 17.08.2026 auf 35,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9.263,16 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 7,37 Prozent.

Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,27 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net