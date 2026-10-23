SPI-Wert Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banque Cantonale de Geneve-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in Banque Cantonale de Geneve eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Am 23.10.2025 wurde das Banque Cantonale de Geneve-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Banque Cantonale de Geneve-Papiers betrug an diesem Tag 25,40 CHF. Bei einem Investment von 10.000 CHF in die Banque Cantonale de Geneve-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 393,701 Banque Cantonale de Geneve-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 22.10.2026 auf 34,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13.700,79 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 37,01 Prozent.
Am Markt war Banque Cantonale de Geneve jüngst 2,47 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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