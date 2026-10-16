SPI-Wert Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banque Cantonale de Geneve von vor 10 Jahren abgeworfen

Lukratives Banque Cantonale de Geneve-Investment?

16.10.26 10:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Banque Cantonale de Geneve-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Banque Cantonale de Geneve-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Banque Cantonale de Geneve-Aktie 14,58 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in das Banque Cantonale de Geneve-Papier investiert hätte, befänden sich nun 68,611 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 15.10.2026 auf 34,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2.332,76 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +133,28 Prozent.

Zuletzt verbuchte Banque Cantonale de Geneve einen Börsenwert von 2,41 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net