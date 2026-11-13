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SPI-Wert Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel hätte eine Investition in Banque Cantonale de Geneve von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Banque Cantonale de Geneve-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Banque Cantonale de Geneve
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades Banque Cantonale de Geneve-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 14,70 CHF. Bei einem Banque Cantonale de Geneve-Investment von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 680,272 Banque Cantonale de Geneve-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 25.510,20 CHF, da sich der Wert eines Banque Cantonale de Geneve-Anteils am 12.11.2026 auf 37,50 CHF belief. Die Steigerung von 10.000 CHF zu 25.510,20 CHF entspricht einer Performance von +155,10 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Banque Cantonale de Geneve bezifferte sich zuletzt auf 2,68 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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