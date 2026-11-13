SPI-Wert Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel hätte eine Investition in Banque Cantonale de Geneve von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Banque Cantonale de Geneve-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Banque Cantonale de Geneve-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 14,70 CHF. Bei einem Banque Cantonale de Geneve-Investment von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 680,272 Banque Cantonale de Geneve-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 25.510,20 CHF, da sich der Wert eines Banque Cantonale de Geneve-Anteils am 12.11.2026 auf 37,50 CHF belief. Die Steigerung von 10.000 CHF zu 25.510,20 CHF entspricht einer Performance von +155,10 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Banque Cantonale de Geneve bezifferte sich zuletzt auf 2,68 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Banque Cantonale de Geneve
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Banque Cantonale de Geneve
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen