SPI-Wert Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banque Cantonale du Jura SA-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Banque Cantonale du Jura SA-Performance im Blick

06.11.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Banque Cantonale du Jura SA-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 06.11.2016 wurden Banque Cantonale du Jura SA-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Banque Cantonale du Jura SA-Anteile bei 52,25 CHF. Hätte ein Anleger 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 191,388 Banque Cantonale du Jura SA-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2026 auf 78,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14.928,23 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 49,28 Prozent vermehrt.

Alle Banque Cantonale du Jura SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 231,97 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net