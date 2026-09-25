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Rentables Banque Cantonale du Jura SA-Investment?

SPI-Wert Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banque Cantonale du Jura SA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Banque Cantonale du Jura SA
82.50 EUR 1.00 EUR 1.23 %
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Die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 53,00 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 188,679 Banque Cantonale du Jura SA-Anteilen. Die gehaltenen Banque Cantonale du Jura SA-Papiere wären am 24.09.2026 14.811,32 CHF wert, da der Schlussstand 78,50 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 48,11 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Banque Cantonale du Jura SA belief sich zuletzt auf 230,59 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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