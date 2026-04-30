SPI-Wert Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banque Cantonale du Jura SA von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Banque Cantonale du Jura SA eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
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Die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX feiertags-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie letztlich bei 61,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 163,934 Banque Cantonale du Jura SA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Banque Cantonale du Jura SA-Aktie auf 106,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17.377,05 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 73,77 Prozent gleich.
Banque Cantonale du Jura SA wurde am Markt mit 314,48 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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