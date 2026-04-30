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SPI-Wert Banque Cantonale Vaudoise-Aktie: Diese Dividendenzahlung können Banque Cantonale Vaudoise-Aktionäre erwarten

01.05.26 07:02 Uhr
SPI-Wert Banque Cantonale Vaudoise-Aktie: Diese Dividendenzahlung können Banque Cantonale Vaudoise-Aktionäre erwarten | finanzen.net

Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die Banque Cantonale Vaudoise-Dividendenausschüttung aus.

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Banque Cantonale Vaudoise
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Für das Jahr 2025 wurde im Rahmen der Hauptversammlung von SPI-Wert Banque Cantonale Vaudoise am 30.04.2026 eine Dividende in Höhe von 4,40 CHF beschlossen. Wie die Dividendenhistorie zeigt, gab es im Vorjahresvergleich damit keine Veränderung. 379,00 Mio. CHF werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. Das sind 2,43 Prozent mehr als im Vorjahr.

Banque Cantonale Vaudoise- Dividendenrenditeanpassung

Via SIX SX beendete der Banque Cantonale Vaudoise-Wertpapier den Tag der Hauptversammlung bei 123,20 CHF. Am heutigen Freitag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf die Banque Cantonale Vaudoise-Aktie. Dies kann sich optisch negativ auf den Banque Cantonale Vaudoise-Anteilsschein auswirken. Die Auszahlung der Aktionärsvergütung an die Banque Cantonale Vaudoise-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 weist die Banque Cantonale Vaudoise-Aktie eine Dividendenrendite von 4,38 Prozent auf. Somit schrumpfte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 5,27 Prozent.

Tatsächliche Rendite verglichen mit Aktienkursentwicklung

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Kurs von Banque Cantonale Vaudoise via SIX SX 37,50 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Wachstum von 63,30 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Titel Banque Cantonale Vaudoise

Für das Jahr 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 4,50 CHF. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 3,65 Prozent reduzieren.

Hauptdaten der Banque Cantonale Vaudoise-Aktie

Der Börsenwert des SPI-Unternehmens Banque Cantonale Vaudoise beläuft sich aktuell auf 10,539 Mrd. CHF. Das Banque Cantonale Vaudoise-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 20,06. Im Jahr 2025 erzielte Banque Cantonale Vaudoise einen Umsatz von 1,472 Mrd.CHF sowie ein EPS von 5,00 CHF.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

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