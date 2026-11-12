DAX 26.959 +1,1%ESt50 6.419 +0,4%MSCI World 4.886 +1,0%Top 10 Crypto 9,67 -1,3%Nas 25.466 +1,6%Bitcoin 66.145 -0,7%Euro 1,1094 +0,1%Öl 92,5 -0,3%Gold 3.940 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Performance im Blick

SPI-Wert Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)
1,420.00 EUR 30.00 EUR 2.16 %
Charts | News | Analysen

Am 12.11.2016 wurde die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papier letztlich bei 909,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 11,001 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papiere wären am 11.11.2026 14.576,46 CHF wert, da der Schlussstand 1.325,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 45,76 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) betrug jüngst 735,76 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) Aktie News

DatumMeistgelesen
Finanzen.netSPI-Wert Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Finanzen.netSPI-Titel Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) von vor 5 Jahren eingefahren
Finanzen.netSPI-Wert Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Werbung - Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln bei Finanzen invest
Finanzen.netSPI-Wert Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Finanzen.netSPI-Papier Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) von vor 10 Jahren abgeworfen
Werbung

Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.