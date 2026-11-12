SPI-Wert Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Performance im Blick

12.11.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 12.11.2016 wurde die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) -Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papier letztlich bei 909,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 11,001 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papiere wären am 11.11.2026 14.576,46 CHF wert, da der Schlussstand 1.325,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 45,76 Prozent gesteigert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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