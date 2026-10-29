SPI-Wert Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 886,00 CHF. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie investiert hat, hat nun 0,113 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 134,88 CHF, da sich der Wert eines Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papiers am 28.10.2026 auf 1.195,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +34,88 Prozent.
Am Markt war Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) jüngst 675,31 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen