SPI-Wert Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Langfristige Investition

22.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 22.10.2025 wurden Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) -Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 930,00 CHF. Bei einem Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Investment von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,753 Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 13.225,81 CHF, da sich der Wert einer Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie am 21.10.2026 auf 1.230,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 32,26 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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