SPI-Wert Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
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Am 22.10.2025 wurden Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 930,00 CHF. Bei einem Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Investment von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,753 Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 13.225,81 CHF, da sich der Wert einer Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie am 21.10.2026 auf 1.230,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 32,26 Prozent.
Der Marktwert von Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) betrug jüngst 698,52 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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