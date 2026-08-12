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Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Investition im Blick

SPI-Wert Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)
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Heute vor 5 Jahren wurde das Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 916,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,092 Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.168,12 CHF, da sich der Wert eines Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteils am 12.08.2026 auf 1.070,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 16,81 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) belief sich zuletzt auf 610,65 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) Aktie News

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