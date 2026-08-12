SPI-Wert Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 5 Jahren wurde das Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 916,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,092 Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.168,12 CHF, da sich der Wert eines Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteils am 12.08.2026 auf 1.070,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 16,81 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) belief sich zuletzt auf 610,65 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) Aktie News
Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.