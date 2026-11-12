DAX 26.959 +1,1%ESt50 6.419 +0,4%MSCI World 4.886 +1,0%Top 10 Crypto 9,67 -1,3%Nas 25.466 +1,6%Bitcoin 66.145 -0,7%Euro 1,1094 +0,1%Öl 92,5 -0,3%Gold 3.940 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Lohnende Basler Kantonalbank Partizipsch-Anlage?

SPI-Wert Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Basler Kantonalbank Partizipsch-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Basler Kantonalbank Partizipsch.
111.00 EUR 1.00 EUR 0.91 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurde die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile letztlich bei 65,45 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,528 Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 11.11.2026 165,93 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 108,60 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 65,93 Prozent.

Der Basler Kantonalbank Partizipsch-Wert an der Börse wurde auf 547,95 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Basler Kantonalbank Partizipsch. Aktie News

DatumMeistgelesen
Finanzen.netSPI-Wert Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Basler Kantonalbank Partizipsch-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Finanzen.netSPI-Papier Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Basler Kantonalbank Partizipsch-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Finanzen.netSPI-Titel Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel hätte eine Investition in Basler Kantonalbank Partizipsch von vor 3 Jahren abgeworfen
Werbung - Basler Kantonalbank Partizipsch.-Aktie ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln bei Finanzen invest
Finanzen.netSPI-Wert Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel hätte eine Investition in Basler Kantonalbank Partizipsch von vor einem Jahr abgeworfen
Finanzen.netSPI-Titel Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basler Kantonalbank Partizipsch von vor 10 Jahren abgeworfen
Werbung

Basler Kantonalbank Partizipsch. Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Basler Kantonalbank Partizipsch. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.