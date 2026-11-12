SPI-Wert Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Basler Kantonalbank Partizipsch-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Lohnende Basler Kantonalbank Partizipsch-Anlage?

12.11.26 10:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile letztlich bei 65,45 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,528 Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 11.11.2026 165,93 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 108,60 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 65,93 Prozent.

Der Basler Kantonalbank Partizipsch-Wert an der Börse wurde auf 547,95 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net