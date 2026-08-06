SPI-Wert Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Basler Kantonalbank Partizipsch-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Langfristige Performance

13.08.26 10:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Basler Kantonalbank Partizipsch-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 62,80 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10.000 CHF in die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 159,236 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie auf 93,30 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14.856,69 CHF wert. Mit einer Performance von +48,57 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Basler Kantonalbank Partizipsch zuletzt 480,14 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net