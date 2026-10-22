SPI-Wert Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel hätte eine Investition in Basler Kantonalbank Partizipsch von vor einem Jahr abgeworfen

Profitabler Basler Kantonalbank Partizipsch-Einstieg?

22.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Basler Kantonalbank Partizipsch-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Basler Kantonalbank Partizipsch-Papier bei 79,80 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie investiert hat, hat nun 1,253 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 106,40 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 133,33 CHF wert. Die Steigerung von 100 CHF zu 133,33 CHF entspricht einer Performance von +33,33 Prozent.

Basler Kantonalbank Partizipsch erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 533,31 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net