SPI-Wert BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BELIMO-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

BELIMO-Anlage unter der Lupe

So viel hätten Anleger mit einem frühen BELIMO-Investment verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde das BELIMO-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des BELIMO-Papiers betrug an diesem Tag 799,50 CHF. Wer vor 1 Jahr 10.000 CHF in die BELIMO-Aktie investiert hat, hat nun 12,508 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 22.06.2026 11.638,52 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 930,50 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +16,39 Prozent.

Zuletzt verbuchte BELIMO einen Börsenwert von 11,75 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net