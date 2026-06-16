SPI-Wert BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BELIMO-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen BELIMO-Investment verdienen können.
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Vor 1 Jahr wurde das BELIMO-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des BELIMO-Papiers betrug an diesem Tag 799,50 CHF. Wer vor 1 Jahr 10.000 CHF in die BELIMO-Aktie investiert hat, hat nun 12,508 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 22.06.2026 11.638,52 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 930,50 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +16,39 Prozent.
Zuletzt verbuchte BELIMO einen Börsenwert von 11,75 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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Analysen zu BELIMO Holding AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.02.2013
|Belimo halten
|Vontobel Research
|07.12.2012
|Belimo hold
|Vontobel Research
|07.08.2012
|Belimo hold
|Vontobel Research
|13.03.2012
|Belimo neutral
|UBS AG
|10.10.2011
|BELIMO hold
|Vontobel Research
|Datum
|Rating
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|06.11.2009
|Belimo nachhaltige Anlage
|Zürcher Kantonalbank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.02.2013
|Belimo halten
|Vontobel Research
|07.12.2012
|Belimo hold
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|07.08.2012
|Belimo hold
|Vontobel Research
|13.03.2012
|Belimo neutral
|UBS AG
|10.10.2011
|BELIMO hold
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