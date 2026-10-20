SPI-Wert BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BELIMO von vor 3 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in BELIMO-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Vor 3 Jahren wurden BELIMO-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 383,40 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,608 BELIMO-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.969,22 CHF, da sich der Wert eines BELIMO-Papiers am 19.10.2026 auf 755,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 96,92 Prozent gesteigert.
BELIMO war somit zuletzt am Markt 9,44 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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