Frühes Investment

Wer vor Jahren in BELIMO-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 24.11.2021 wurden BELIMO -Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die BELIMO-Aktie bei 535,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die BELIMO-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,187 BELIMO-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.11.2026 144,21 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 771,50 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +44,21 Prozent.

Ausgewählte Hebelprodukte auf BELIMO

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BELIMO

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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