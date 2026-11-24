SPI-Wert BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BELIMO von vor 5 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in BELIMO-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Am 24.11.2021 wurden BELIMO-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die BELIMO-Aktie bei 535,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die BELIMO-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,187 BELIMO-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.11.2026 144,21 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 771,50 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +44,21 Prozent.
Am Markt war BELIMO jüngst 9,05 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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