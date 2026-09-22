DAX 25.465 -0,4%ESt50 6.299 -0,3%MSCI World 4.978 +1,3%Top 10 Crypto 11,32 -3,0%Nas 27.122 +2,3%Bitcoin 74.710 -0,9%Euro 1,1436 -0,3%Öl 101,5 +1,1%Gold 4.301 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Profitables BELIMO-Investment?

SPI-Wert BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BELIMO-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BELIMO-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BELIMO Holding AG
854.50 EUR 5.00 EUR 0.59 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der BELIMO-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 426,20 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,235 BELIMO-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des BELIMO-Papiers auf 810,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 190,17 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 90,17 Prozent vermehrt.

BELIMO markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,74 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle BELIMO Aktie News

Werbung

BELIMO Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BELIMO nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
15.02.13 Belimo halten Vontobel Research
07.12.12 Belimo hold Vontobel Research
07.08.12 Belimo hold Vontobel Research
13.03.12 Belimo neutral UBS AG
10.10.11 BELIMO hold Vontobel Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.