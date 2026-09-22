SPI-Wert BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BELIMO-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Profitables BELIMO-Investment?

22.09.26 10:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BELIMO-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der BELIMO-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 426,20 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,235 BELIMO-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des BELIMO-Papiers auf 810,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 190,17 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 90,17 Prozent vermehrt.

BELIMO markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,74 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net