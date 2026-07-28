DAX 26.214 +0,8%ESt50 6.473 +0,7%MSCI World 4.905 +1,2%Top 10 Crypto 8,26 +1,0%Nas 25.914 +2,1%Bitcoin 55.239 +0,2%Euro 1,1508 -0,0%Öl 85,5 +2,1%Gold 4.059 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Langfristige Performance

SPI-Wert BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BELIMO von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in BELIMO-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BELIMO Holding AG
924.00 EUR 26.00 EUR 2.90 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades BELIMO-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der BELIMO-Aktie betrug an diesem Tag 471,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 21,231 BELIMO-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen BELIMO-Aktien wären am 03.08.2026 18.152,87 CHF wert, da der Schlussstand 855,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 81,53 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von BELIMO belief sich zuletzt auf 10,34 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle BELIMO Aktie News

Werbung

BELIMO Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BELIMO nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
15.02.13 Belimo halten Vontobel Research
07.12.12 Belimo hold Vontobel Research
07.08.12 Belimo hold Vontobel Research
13.03.12 Belimo neutral UBS AG
10.10.11 BELIMO hold Vontobel Research