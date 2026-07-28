SPI-Wert BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BELIMO von vor 5 Jahren abgeworfen

Langfristige Performance

04.08.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in BELIMO-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades BELIMO-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der BELIMO-Aktie betrug an diesem Tag 471,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 21,231 BELIMO-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen BELIMO-Aktien wären am 03.08.2026 18.152,87 CHF wert, da der Schlussstand 855,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 81,53 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von BELIMO belief sich zuletzt auf 10,34 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net