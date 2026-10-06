DAX 25.482 +0,9%ESt50 6.299 +0,9%MSCI World 4.953 +0,5%Top 10 Crypto 11,58 -1,2%Nas 27.477 +1,1%Bitcoin 76.337 -0,1%Euro 1,1242 +0,2%Öl 99,5 -0,8%Gold 4.152 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
BELIMO-Anlage

SPI-Wert BELIMO-Aktie: So viel hätte eine Investition in BELIMO von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in BELIMO-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BELIMO Holding AG
861.00 EUR -1.00 EUR -0.12 %
Charts | News | Analysen

Vor 10 Jahren wurde die BELIMO-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die BELIMO-Anteile bei 160,75 CHF. Bei einem BELIMO-Investment von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 62,208 BELIMO-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der BELIMO-Aktie auf 809,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 50.326,59 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 403,27 Prozent.

Zuletzt verbuchte BELIMO einen Börsenwert von 9,95 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle BELIMO Aktie News

Werbung

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.