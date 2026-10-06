SPI-Wert BELIMO-Aktie: So viel hätte eine Investition in BELIMO von vor 10 Jahren abgeworfen

BELIMO-Anlage

06.10.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in BELIMO-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde die BELIMO-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die BELIMO-Anteile bei 160,75 CHF. Bei einem BELIMO-Investment von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 62,208 BELIMO-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der BELIMO-Aktie auf 809,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 50.326,59 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 403,27 Prozent.

Zuletzt verbuchte BELIMO einen Börsenwert von 9,95 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net