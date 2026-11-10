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SPI-Wert BELIMO-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BELIMO von vor einem Jahr bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in BELIMO-Aktien verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BELIMO Holding AG
821.00 EUR 32.50 EUR 4.12 %
Charts | News | Analysen

Am 10.11.2025 wurden BELIMO-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die BELIMO-Aktie bei 781,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in die BELIMO-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,280 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 09.11.2026 auf 756,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 967,37 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 3,26 Prozent verringert.

Alle BELIMO-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,95 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
15.02.13 Belimo halten Vontobel Research
07.12.12 Belimo hold Vontobel Research
07.08.12 Belimo hold Vontobel Research
13.03.12 Belimo neutral UBS AG
10.10.11 BELIMO hold Vontobel Research

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