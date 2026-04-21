SPI-Wert Bell-Aktie: Diese Dividende zahlt Bell
Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Bell-Aktionäre über eine Ausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.
Werte in diesem Artikel
Im Rahmen der Hauptversammlung von SPI-Papier Bell am 22.04.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 7,00 CHF je Aktie vereinbart. Die Dividende verharrt damit gemäß der Dividendenhistorie auf dem Vorjahreswert. 43,90 Mio. CHF werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, wurde die Gesamtausschüttung damit weder angehoben noch gesenkt.
Entwicklung der Dividendenrendite
Zum SIX SX-Schluss ging das Bell-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung bei 198,80 CHF aus dem Handel. Das Bell-Papier wird am heutigen Donnerstag mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der Bell-Aktie optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Die Dividendenauszahlung an die Bell-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Bell-Papiers 3,13 Prozent. Die Dividendenrendite kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 2,67 Prozent betrug.
Kursentwicklung vs. reale Rendite
Innerhalb von 5 Jahren hat der Aktienkurs von Bell via SIX SX 31,21 Prozent an Wert verloren. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die wirkliche Rendite mit -26,40 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.
Dividendenvorhersage von Bell
Für 2026 erwarten FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 7,01 CHF. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen einen Anstieg auf 3,51 Prozent bedeuten.
Hauptdaten von Dividenden-Aktie Bell
Der Börsenwert des SPI-Unternehmens Bell beläuft sich aktuell auf 1,237 Mrd. CHF. Das Bell-KGV beträgt aktuell 20,12. Im Jahr 2025 erzielte Bell einen Umsatz von 4,885 Mrd.CHF sowie ein EPS von 11,11 CHF.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bell
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bell
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Bell News
Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com