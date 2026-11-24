Bell-Anlage im Blick

Vor Jahren in Bell eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die Bell-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 226,50 CHF. Bei einem 1.000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 4,415 Bell-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.165,56 CHF, da sich der Wert eines Bell-Papiers am 23.11.2026 auf 264,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 16,56 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Bell belief sich jüngst auf 1,68 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net