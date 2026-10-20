SPI-Wert Bell-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bell von vor 10 Jahren gekostet
Vor Jahren Bell-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
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Vor 10 Jahren wurde die Bell-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 365,36 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10.000 CHF in die Bell-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 27,371 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 19.10.2026 auf 244,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6.692,10 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 33,08 Prozent verringert.
Bell erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,54 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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