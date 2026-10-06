SPI-Wert Bell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bell von vor 3 Jahren bedeutet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Bell-Aktie Investoren gebracht.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Bell-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Bell-Anteile betrug an diesem Tag 266,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,376 Bell-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 05.10.2026 auf 236,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 88,72 CHF wert. Damit wäre die Investition um 11,28 Prozent gesunken.
Der Börsenwert von Bell belief sich zuletzt auf 1,49 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bell
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bell
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen