SPI-Wert Bell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bell von vor 3 Jahren bedeutet

Lukrative Bell-Investition?

06.10.26 10:00 Uhr

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Bell-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Bell-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Bell-Anteile betrug an diesem Tag 266,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,376 Bell-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 05.10.2026 auf 236,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 88,72 CHF wert. Damit wäre die Investition um 11,28 Prozent gesunken.

Der Börsenwert von Bell belief sich zuletzt auf 1,49 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net