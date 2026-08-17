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Bell-Performance

SPI-Wert Bell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bell von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Bell-Investment verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bell AG
226.00 EUR 12.00 EUR 5.61 %
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Heute vor 5 Jahren wurden Bell-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Bell-Papiers betrug an diesem Tag 293,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 34,130 Bell-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 7.406,14 CHF, da sich der Wert eines Bell-Anteils am 17.08.2026 auf 217,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 25,94 Prozent abgenommen.

Am Markt war Bell jüngst 1,28 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
20.08.12 Bell neutral Sarasin Research
06.01.12 Bell buy Vontobel Research
18.02.11 Bell buy Vontobel Research
17.02.11 Bell hold Vontobel Research
24.01.11 Bell hold Vontobel Research

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