SPI-Wert Bell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bell von vor 5 Jahren bedeutet
So viel hätten Anleger mit einem frühen Bell-Investment verlieren können.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 5 Jahren wurden Bell-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Bell-Papiers betrug an diesem Tag 293,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 34,130 Bell-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 7.406,14 CHF, da sich der Wert eines Bell-Anteils am 17.08.2026 auf 217,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 25,94 Prozent abgenommen.
Am Markt war Bell jüngst 1,28 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.12
|Bell neutral
|Sarasin Research
|06.01.12
|Bell buy
|Vontobel Research
|18.02.11
|Bell buy
|Vontobel Research
|17.02.11
|Bell hold
|Vontobel Research
|24.01.11
|Bell hold
|Vontobel Research