SPI-Wert Bell-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bell von vor 5 Jahren bedeutet
Vor Jahren Bell-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
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Am 13.10.2021 wurden Bell-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Bell-Papier an diesem Tag bei 296,50 CHF. Bei einem Bell-Investment von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,373 Bell-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 12.10.2026 auf 240,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 811,13 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 18,89 Prozent.
Jüngst verzeichnete Bell eine Marktkapitalisierung von 1,51 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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