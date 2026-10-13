SPI-Wert Bell-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bell von vor 5 Jahren bedeutet

Profitable Bell-Investition?

13.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren Bell-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 13.10.2021 wurden Bell -Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Bell-Papier an diesem Tag bei 296,50 CHF. Bei einem Bell-Investment von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,373 Bell-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 12.10.2026 auf 240,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 811,13 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 18,89 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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