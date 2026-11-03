SPI-Wert Bell-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bell von vor 3 Jahren angefallen

Bell-Investition im Blick

03.11.26 10:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in Bell-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 03.11.2023 wurde das Bell-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Bell-Aktie an diesem Tag 266,50 CHF wert. Hätte ein Anleger 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Bell-Aktie investiert, befänden sich nun 3,752 Bell-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Bell-Aktie auf 254,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 953,10 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 4,69 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Bell eine Börsenbewertung in Höhe von 1,56 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net